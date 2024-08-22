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Rusya, sınır bölgesindeki vatandaşları flört uygulamalarını kullanmamaları konusunda uyardı

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Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayanlara güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları tavsiyesinde bulundu. Aynı zamanda sohbet gruplarında gelen linklere de dikkatli yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Rusya, sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarını, hassas bilgilerinin çalınmaması için flört uygulamalarını kullanmamaları konusunda uyardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayanlara güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Interfax’ın haberine göre aynı zamanda sohbet gruplarında gelen linklere de dikkatli yaklaşılması gerektiği vurgulandı, böylece “düşmanların istihbarat toplamasının önüne geçilmesinin” hedeflendiği ifade edildi.

Bu bölgelerde yaşayan asker ve polis personelinin de online flört hizmetlerini kullanmaması ve hassas konumlardan video izlememesi gerektiği vurgulandı.

Ukrayna güçlerinin koruması olmayan CCTV kameralarını ele geçirerek her yeri görebildiği uyarısı yapılırken güvenlik güçlerinden sosyal medyada hiçbir şekilde konum kullanmaması istendi.

Moskovsky Komsomolets gazetesinde yer alan Olga Fyodorova imzalı makalede de Ukrayna güçlerinin Rusya’da kameraları hackleyerek istihbarat toplayabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Bu yüzden gözetleme araçları ve flört uygulamalarının güvenlik açığı yaratmaması için kullanılmaması gerektiği belirtilmişti.

Ukrayna 7 Ağustos’tan beri Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği askeri operasyonla ülkeyi kendi topraklarından uzak tutmaya ve ateşkes için müzakere etmeye zorlamaya çalışıyor.

Rusya’nın Kursk bölgesinde yaşayanlar bir yandan tahliye ediliyor.

BBC

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