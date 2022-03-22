Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki AVM'nin vurulma anı görüntülerini paylaştı

24 Şubat tarihinde Rusya'nın işgali ile başlayan Ukrayna- Rusya savaşı devam ediyor. Savaşın başından beri sivillerin bulunduğu bölgeleri vuran Rusya, dün akşam da başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenledi.

SALDIRIDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun önceki gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Kısa süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklandı.

AVM'NİN SON HALİ YÜREK BURKTU

Öte yandan gün ağarınca saldırı bölgesi kameralarla görüntülendi. Koskocaman binanın getirildiği son hal, görenleri endişelendirdi. Sosyal medyada binlerce kişi sivilleri vuran Rus lider Putin'e ve Rusya'yı engelleyemeyen dünya liderlerine ateş püskürdü.

SAVUNMA BAKANLIĞI VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan AVM'ye düzenlenen roket saldırısıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 8 kişinin öldüğü alışveriş merkezinin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi. Öte yandan Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle AVM'ye düzenlenen roket saldırısının görüntülerini de paylaştı.