Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki AVM'nin vurulma anı görüntülerini paylaştı - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki AVM'nin vurulma anı görüntülerini paylaştı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 27. güne girilirken, Moskova yönetimi pazar akşamı vurulan Kiev'deki AVM ile ilgili açıklamalarda bulundu. 8 kişinin öldüğü saldırıda hedef olan AVM'nin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, roket saldırısının görüntülerini de paylaştı.

24 Şubat tarihinde Rusya'nın işgali ile başlayan Ukrayna- Rusya savaşı devam ediyor. Savaşın başından beri sivillerin bulunduğu bölgeleri vuran Rusya, dün akşam da başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki AVM'nin vurulma anı görüntülerini paylaştı

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun önceki gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Kısa süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki AVM'nin vurulma anı görüntülerini paylaştı

Öte yandan gün ağarınca saldırı bölgesi kameralarla görüntülendi. Koskocaman binanın getirildiği son hal, görenleri endişelendirdi. Sosyal medyada binlerce kişi sivilleri vuran Rus lider Putin'e ve Rusya'yı engelleyemeyen dünya liderlerine ateş püskürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki AVM'nin vurulma anı görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan AVM'ye düzenlenen roket saldırısıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 8 kişinin öldüğü alışveriş merkezinin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi. Öte yandan Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle AVM'ye düzenlenen roket saldırısının görüntülerini de paylaştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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