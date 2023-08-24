Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, Libya'da Hafter ile görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi. Yevkurov liderliğindeki Rus heyeti, Hafter'e bağlı komutanlar ve bazı birimlerle teknik bir toplantı yapmıştı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Yevkurov ve beraberindeki heyetin, Bingazi kentinde Hafter'le görüştüğü belirtildi.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Yevkurov liderliğindeki Rus heyeti dün de Hafter'e bağlı komutanlar ve bazı birimlerle teknik bir toplantı yapmıştı.

Doğudaki silahlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının "terör ve sınır aşan suçlarla" mücadele, askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Yevkurov'un başkanlık ettiği heyetin, Hafter'in davetlisi olarak Libya'ya gittiğini açıklamıştı.