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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov, büyük çapta rüşvet alma suçlamasıyla tutuklandı

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Rusya'nın savunma bakan yardımcısı Timur Ivanov, rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklandı. 2016'da atandığı görevi kapsamında askeri altyapı projelerinden sorumlu olan Ivanov, büyük çapta rüşvet almakla itham ediliyor. Ancak Ivanov, suçlamaları reddediyor. Eğer suçlu bulunursa, Ivanov 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ivanov'a benzer suçlamalarla yargılanan bir başka kişi, Sergei Borodin, Ivanov'un arkadaşı olarak tanımlanıyor.

Rusya savunma bakan yardımcısı Timur Ivanov, rüşvet aldığı suçlamasıyla Moskova'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

47 yaşındaki Ivanov, 2016 yılında savunma bakanlığına atanmış ve Rusya'nın askeri altyapı projelerinden sorumlu olmuştu. Ivanov, "özellikle büyük çapta" rüşvet almakla suçlanıyor ama suçlamaları reddediyor.

Rusya'daki yolsuzluk iddiaları uzun süredir aktivistler tarafından eleştiriliyor, ancak 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana bu tür yüksek profilli davalara nadiren rastlanıyor.

Ivanov, birçok yıl boyunca Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile çalışmış ve onun müttefiki olarak kabul ediliyor. Daha önce Moskova bölgesinde başbakan yardımcılığı yapmış, burada Shoigu kısa süre valilik yapmıştı.

Kremlin, bazı Rus medya organlarında Ivanov'un tutuklanmasının gerçek nedeninin vatan hainliği şüphesi olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere, "Şu anda bunun etrafında birçok farklı yorum var... Resmi bilgilere odaklanmanız gerekiyor," dedi.

Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ivanov'un gözaltına alınmasından önce bilgilendirildiğini belirtti.

Suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ivanov'a benzer suçlamalarla mahkemeye çıkan ikinci bir kişi, Sergei Borodin, Ivanov'un arkadaşı olarak tanımlandı.

Ivanov, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan suçlamaları reddetti. Ivanov'un aldığı rüşvetin bir milyon rubleyi (8,620 sterlin; 10,700 dolar) aştığı iddia edildi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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