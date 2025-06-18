Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 6. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

ABD'YE TEHDİT GİBİ UYARI

Savaş 6. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan savaşa dahil olmayı planlayan ABD'ye tehdit gibi bir uyarı geldi.

"ABD, İSRAİL'E DOĞRUDAN YARDIM SAĞLAMAMALI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamak konusunda çok sert bir dille uyardı. Bakanlık, "ABD, İsrail'e doğrudan yardım sağlamamalı ve hatta bunu düşünmemeli bile" açıklamasını yaptı.

"ORTA DOĞU'DAKİ DURUM İSTİKRARSIZLAŞIR"

Bakanlık, böyle bir yardımın Orta Doğu'daki durumu kökten istikrarsızlaştırabileceğini belirtti. Moskova yönetimi, İran ve İsrail ile temas halinde olduğunu da açıklamasına ekledi. Barışçıl bir çözüm çağrısını yineledi.