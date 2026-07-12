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Rusya: Ukrayna'nın Odessa'daki limanlarına saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna'nın Odessa'daki limanlarına saldırı düzenledik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehri ve bölgesindeki askeri amaçlı kullanılan limanlara hava saldırısı düzenlendiğini, Çornomorsk Limanı'nda 2 gemi ve bir feribotun vurulduğunu açıkladı.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde ve Odessa bölgesinde askeri amaçlarla kullanılan limanlara yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa şehri ile bölgesindeki askeri amaçlı kullanılan limanlara havadan uzun menzilli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği, saldırı sırasında Odessa ve Çornomorsk limanlarının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığı belirtildi. Çornomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için kuru yük taşıyan 2 gemi ve deniz feribotu ile devriye botunun da vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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