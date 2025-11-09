Haberler

Rusya Nükleer Deneme Planı Bulunmadığını Açıkladı

Rusya Nükleer Deneme Planı Bulunmadığını Açıkladı
Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer silah denemeleri için hazırlık talimatı vermediğini ve konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiğini belirtti. Putin'in nükleer denemeleri yasaklama kararlılığı vurgulandı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer deneme yapma planı olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah denemeleri için doğrudan hazırlık talimatı vermediğini ve konunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Peskov, Putin'in nükleer denemeleri yasaklamaya kararlı olduğunu belirterek, başka bir ülkenin nükleer deneme yapması halinde Moskova'nın eşitliği koruyacağını kaydetti.

Nükleer denemeler için ilk adımın fizibilite belirlemek olduğunu aktaran Peskov, bu konunun şu anda uzmanlar tarafından değerlendirildiğini dile getirdi. Peskov, "Putin, hazırlıklara başlanması yönünde bir talimat vermedi. Öncelikle bunu yapmamız gerekip gerekmediğini anlamalıyız. Bu çok ciddi, gerekçeli ve ölçülü bir karar olmalı. Uzmanlarımız şu anda bu konuyu detaylı biçimde inceliyor" dedi.

