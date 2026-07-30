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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülke geneline düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülke geneline düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırılara ilişkin detayları paylaşan Zelenskiy, Dnipro bölgesine bağlı Radushne'de bir eve isabet eden balistik füze nedeniyle anne, baba ve 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 2 çocuğun ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldığını aktardı. Lviv'de de bir konutun vurulduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını ifade ederek, ailelerine başsağlığı diledi.

70'TEN FAZLA FÜZE, 280'İ AŞKIN İHA KULLANILDI

Saldırıların boyutuna dikkati çeken Zelenskiy; başkent Kiev'in yanı sıra Dnipro, Lviv, Poltava, Harkiv, Mikolayiv, Sumi, Vinnytsia, Çerkasi ve İvano-Frankivsk bölgelerinin hedef alındığını kaydetti. Çok sayıda sivil konut, işletme ve altyapı tesisinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, saldırılarda önemli bir kısmı balistik olmak üzere 70'ten fazla füze ve 280'i aşkın taarruz insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını aktardı. Ukrayna güçlerinin 260'tan fazla İHA'yı engellediğini ifade eden Zelenskiy, savaş uçaklarının da çok sayıda seyir füzesini düşürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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