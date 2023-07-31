Rusya'dan yola çıkan bir kruvaziyerin, Gürcistan'a gelmesine karşı çıkan bir grup, Batum Limanı'nda toplandı. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer bazı muhalefet partilerinin temsilcileri ve destekçilerinin de katıldığı gösteride, Rusya karşıtı sloganlar atıldı. Rusya'yı 'Gürcistan'a yönelik şiddet ve işgal politikası uygulamakla' suçlayan göstericiler, Rusya aleyhine pankartlar taşıdı. Soçi kentinden hareket eden kruvaziyerde, Rusya'nın Gürcistan'a uyguladığı şiddet politikası ve Ukrayna'daki savaşı destekleyen bazı Rus gazetecilerin ve sanatçıların de bulunduğunu iddia eden göstericiler, gemideki Rus turistlerin Batum'a girmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Rusya'yı, 'Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal etmekle' suçlayan göstericiler, 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin Batum Limanı'nda kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Polis tarafından güvenlik önlemi alınan ve barikatların kurulduğu limanda toplanan göstericiler, 'Rusya işgalcidir' ve 'Buradan gidin' sloganları attı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kruvaziyerin sabah erken saatlerde limana gelmesinin ardından güvenlik güçleri, göstericilerin limana girmesine izin vermeyince arbede çıktı. Batum'da 9 kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi devam ederken, polis, kruvaziyerdeki yolcuları limandan otobüslerle uzaklaştırmaya çalışıyor.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden kruvaziyer, Gürcistan'ın Batum kentindeki limanda protesto gösterisi ile karşılandı.

Rusya'dan yola çıkan bir kruvaziyerin, Gürcistan'a gelmesine karşı çıkan bir grup, Batum Limanı'nda toplandı.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer bazı muhalefet partilerinin temsilcileri ve destekçilerinin de katıldığı gösteride, Rusya karşıtı sloganlar atıldı. Rusya'yı "Gürcistan'a yönelik şiddet ve işgal politikası uygulamakla" suçlayan göstericiler, Rusya aleyhine pankartlar taşıdı.

Soçi kentinden hareket eden kruvaziyerde, Rusya'nın Gürcistan'a uyguladığı şiddet politikası ve Ukrayna'daki savaşı destekleyen bazı Rus gazetecilerin ve sanatçıların de bulunduğunu iddia eden göstericiler, gemideki Rus turistlerin Batum'a girmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Rusya'yı, "Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal etmekle" suçlayan göstericiler, "Astoria Grande" adlı kruvaziyerin Batum Limanı'nda kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Polis tarafından güvenlik önlemi alınan ve barikatların kurulduğu limanda toplanan göstericiler, "Rusya işgalcidir" ve "Buradan gidin" sloganları attı.

Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı

Kruvaziyerin sabah erken saatlerde limana gelmesinin ardından güvenlik güçleri, göstericilerin limana girmesine izin vermeyince arbede çıktı.

Batum'da 9 kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi devam ederken, polis, kruvaziyerdeki yolcuları limandan otobüslerle uzaklaştırmaya çalışıyor.