Rusya'nın Kiev'e Hava Saldırısında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. İnsanların hala enkaz altında olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya müzakere masası yerine balistik silahları tercih ediyor. Savaşı sona erdirmek yerine öldürmeye devam etmeyi seçiyor" dedi.

Rusya'ya dair dünyadan tepki beklediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Dünyada barış çağrısı yapan ama ilkeli bir duruş sergilemek yerine sessiz kalan herkesten yanıt bekliyoruz. Rusya'nın yaptığı her şey için yeni ve sert yaptırımların zamanı kesinlikle geldi. Rusya her saldırı için, bu savaşın her günü için kendini sorumlu hissetmeli" ifadelerini kullandı.