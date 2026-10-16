Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Rusya'nın Kamçatka Yarımadası olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 130 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı