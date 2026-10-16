Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 130 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda tsunami riski oluşmadığı belirtildi, can veya mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Rusya'nın Kamçatka Yarımadası olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 130 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı