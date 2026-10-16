Haberler

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 130 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda tsunami riski oluşmadığı belirtildi, can veya mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Rusya'nın Kamçatka Yarımadası olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 130 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 148 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı

10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle