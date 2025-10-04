Haberler

Rusya'nın İHA Saldırısında 30 Yaralı

Ukrayna'nın Shostka kentindeki tren istasyonuna düzenlenen Rusya'ya ait İHA saldırısında 30 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sivillerin hedef alındığını belirterek dünyayı bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Sumy bölgesinin Shostka kentindeki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 30 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı sırasında personel ve yolcuların istasyonda bulunduğunu kaydetti. Olay yerine acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve yaralıların durumuna ilişkin bilgilerin toplanmaya devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri mümkün değildi. Bu terörizmdir ve dünyanın görmezden gelme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Batı'ya çağrısını yineleyerek, "Rusya, her gün insanların hayatını alıyor. Onları durdurabilecek tek şey, güç. Avrupa ve Amerika'dan kararlı açıklamalar duyduk. Artık bunların gerçeğe dönüşme zamanı geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
