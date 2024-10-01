Üye Girişi
Haberler

Rusya'nın Herson Saldırısında 6 Ölü, 6 Yaralı

Rusya'nın Herson Saldırısında 6 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırıda, bir otobüs durağında bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıyı kınayarak barış çağrısında bulundu.

Şara Zehra ÖZBEY, –RUSYA, Ukrayna'nın Herson bölgesinde bir otobüs durağını vurdu. Yetkililerden yapılan açıklamada, şehir merkezindeki otobüs durağında bekleyen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığını ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson bölgesinde şehir merkezini vurduğunu, bölgedeki otobüs durağında bekleyen 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski açıklamasında, "Kherson'da, şehrin tam merkezinde bir Rus saldırısı. Merkez pazarın yakınındaki bir otobüs durağında bulunan insanlardan altı kişi hayatını kaybetti. Tüm ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Altı kişi de yaralı ve gerekli yardım sağlanıyor. Günlük Rus terörü, hayatları yok etmeye yönelik günlük girişimler - bunların hepsi durdurulabilir. Ülkemiz ve halkımız için kalıcı barışı sağlamalıyız. Bunun için Ukrayna'nın gücü ve ortaklarımızın kararlılığı Putin'in terör estirme arzusundan daha büyük olmalıdır. Saldırgan üzerindeki baskı ve Ukrayna'ya yardım sürekli ve kapsamlı olmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Savaş ve Çatışma Güvenlik Politika Ukrayna Herson Dünya Rusya

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız
Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });