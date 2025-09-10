Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"HAVA SAHASINI DRONLARLA İHLAL ETMEK DE NEYİN NESİ?"

Tüm Avrupa ve NATO ülkelerini alarma geçiren saldırıya ilişkin konuşan Trump, "Rusya'nın Polonya hava sahasını dronlarla ihlal etmesi de neyin nesi? Hadi bakalım başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu. NATO hava savunma sistemleri de devreye sokulmuştu. Varşova, bu ihlali bir saldırı eylemi olarak nitelendirerek savaşa ilk kez müdahil olmuştu.

RUSYA: POLONYA'YI HEDEF ALMADIK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gece boyunca sürdürülen saldırılarda Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'yı hedef almadığını açıklamıştı.