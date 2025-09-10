Haberler

Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz

Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaparak "Rusya'nın Polonya hava sahasını dronlarla ihlal etmesi de neyin nesi? Hadi bakalım başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"HAVA SAHASINI DRONLARLA İHLAL ETMEK DE NEYİN NESİ?"

Tüm Avrupa ve NATO ülkelerini alarma geçiren saldırıya ilişkin konuşan Trump, "Rusya'nın Polonya hava sahasını dronlarla ihlal etmesi de neyin nesi? Hadi bakalım başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu. NATO hava savunma sistemleri de devreye sokulmuştu. Varşova, bu ihlali bir saldırı eylemi olarak nitelendirerek savaşa ilk kez müdahil olmuştu.

RUSYA: POLONYA'YI HEDEF ALMADIK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gece boyunca sürdürülen saldırılarda Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'yı hedef almadığını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Amerika ve İsrail KAYBEDECEK bu kibir ne FİRAVUNLARI YOK ETTİ sıra sizde inş

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Fatih Erbakan nın acilen iktidara gelmesi lazım yoksa gidişat hoş değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Oyun başlıyor doğru arada İsrail'i ve dünyada yayılmış Siyonistleri kaybedecekler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğan doygun:

5 Müslüm ülkesini vuran İTrail şeref yoksununa ses yok!!!! ama Rusya'ya havlıyorsunuz...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
