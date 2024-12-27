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Rusya'nın en seksi teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

Rusya'nın en seksi teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak
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Rusya'da demiryolu ve petrol rafinerilerine yönelik terör saldırıları planladığı gerekçesiyle yargılanan yargılanan 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk'un cezası belli oldu. En seksi terörist olarak nitelendirilen Shinkaruk, 21 yıl hapis cezası aldı.

Rusya'da 'En seksi terörist' olarak tanınan 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk'un cezası belli oldu. Ukrayna yanlısı terör saldırıları planladığı gerekçesiyle tutuklu olan Shinkaruk, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖRİSTLERE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİASI

Rus Askeri Mahkemesi'nin, Ukrayna adına çalıştığı ve Ukrayna için bir "dead drop" (değiş-tokuş) operasyonuna katıldığını ileri sürdüğü Shinkaruk'un bir süpermarket çöp kutusuna sınır ötesindeki teröristlerin kullanması için 780 sterlin bıraktığı belirtildi.

Rusya'nın en seksi teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

Rusya merkezli RBC'de yer alan habere göre mahkemede savcılar, paranın bir gaz boru hattını ve Wagner özel ordu üssünü havaya uçurmak için kullanıldığını öne sürerken, paranın terör amacıyla kullanılacağından haberi olmadığını ifade eden Shinrauk ise, yalnızca eşinin talimatlarını yerine getirdiğini ifade etti. Eşi Evgeny Kisel'in Ukrayna askeri istihbaratına yardım ettiğinin öne sürülmesinin ardından şiddet karşıtı olduğunu belirten Shinrauk, savunmasında "Ben ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Eğer eşimin terörist faaliyetlere karıştığını bilseydim, onunla temasa geçmezdim." dedi.

Rusya'nın en seksi teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

21 YIL CEZA ALDI

Savunması mahkeme tarafından kabul edilmeyen Shinrauk, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shinkaruk'un davasında, kimliği açıklanmayan bir çifte ajanın verdiği ifadelerin önemli bir rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Shinkaruk'un suç ortağı olduğu ve terör faaliyetleri için kullanılmak üzere 3 bin 900 sterlin çektiği ileri sürülen Alexander Kholodkov'un da 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıaRMa 1979:

Normal haline dônmüs kaborta orjinal

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