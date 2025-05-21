Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
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Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
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Rusya'nın başkenti Moskova'da peş peşe İHA saldırıları düzenlendi. Saldırılar nedeniyle Moskova'daki bazı havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

MOSKOVA'DAKİ BAZI HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Bayraktar görev başinda keşke savaşlar olmasa ama savunma gücü herzaman ayakta kalması lazım herşeye rağmen savunmada çok iyiyiz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

diliniz varmıyor Atatürkün Türk milletiyle kurduğu bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyetinin şanlı ordusunun ürettiği bu millete ait gerçek yerli ve milli anka ve aksungurların adını anmaya

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Rusya'ya köşe bir şey yapamaz, bomboş bir haber. Varsa kendine güvenen çıksında görelim.

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Rusya savas ekonomisi uyguluyor ukrayna batı desteğiyle ayakta kaldı rus ayısı ukraynayı hallettikten sonra rahat durmayacak yine türkistan coğrafyasına yönelebilir putinin sovyet rüyası bitmeyecek

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne zaman hava harekatı olsa biyerde milletin aklına siha geliyor ya arkadaşım iha siha işini halısaha da maç gibi düünün ama savaşlar olimpik stadlarda maç oynamak gibidir halı sahada ne kadar iyi olursan ol bu senin stadyumda maç kazanacağını göstermez millet F 35 miraj Eurofighter 5. nesil hava araçlarını hala geliştirmekle meşgulken böyle çocuk çocuk hikayeler anlatmayın tabi yapmak başlamak yolun yarısıdır ama gerçekçi olun gaza gelmeyin

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