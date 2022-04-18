Rusya lideri Putin, yakın dostu Viktor Medvedçuk'a ihanet mi etti? Tüm ülke bu haberle çalkalanıyor

Ukraynalı muhalif milletvekili Viktor Medvedçuk, geçtiğimiz günlerde Ukrayna istihbarat servisinin özel operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk'un yakalanması, Rusya cephesinde büyük şaşkınlık yarattı.

EŞİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenski'yi etkileyebileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni duyduğuna ve eşimin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin demir parmaklıklarından kurtulması için her şeyi yapacağına eminim" çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi için yardım istedi.

KULEBA'DAN MEDVEDÇUK HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER

Bu gelişmelerin ardından Kuleba, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu ortaya çıkan Ukraynalı oligark Victor Medvedçuk hakkında, "Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedçuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba

"HER ŞEYDEN ÖNCE HUKUK DEVLETİYİZ"

Kuleba, Medvedçuk'un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz. ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, İADE İÇİN İSTEKLİ DEĞİL"

Kuleba ayrıca, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedçuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti.