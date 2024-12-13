Suriye'den geri çekilen Rusya konvoyuna ayakkabılarını gösterdiler

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin akıbeti tartışılıyor.

RUSYA ŞAM VE HUMUS'TAN ÇEKİLİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de başkent Şam ve Humus'ta konuşlu olan Rus birlikleri, ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssüne konvoylar halinde çekilmeye başladı. Bölgedeki Rusya unsurlarının zırhlı askeri araçların yanı sıra römorklu kamyonların bulunduğu konvoyla Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne gittiği görüldü.

ÖNEMLİ BİR STRATEJİK KONUMA SAHİP

Önemli bir stratejik konuma sahip olan Hımeymim Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.

AYAKKABILARINI GÖSTERDİLER

Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, geri çekilen Rus askeri konvoylarına ayakkabılarını gösterdiği anlar kameraya yansıdı.