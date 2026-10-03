Rusya, Kiev'de Pivnichenyi Köprüsü'nü vurdu, iki kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın Kiev'deki ikinci büyük köprüyü de hedef aldığını belirterek, Moskova'nın Ukrayna'nın başkentindeki kritik altyapıya yönelik saldırılarını artırdığını söyledi. Klitschko'nun açıklamasına göre, 3 Ekim Cumartesi sabahı gerçekleşen saldırıda iki kişi yaralandı ve Pivnichenyi (Kuzey) Köprüsü'ndeki yol yüzeyi ile üst geçit troleybüs hatları hasar gördü, bu da trafik sıkışıklığına neden oldu.Bu olay, Pivdennyi (Güney) Köprüsü'nün bu hafta Rus insansız hava araçları tarafından defalarca vurulmasının ardından yaşandı.Klitschko, "düşman Kiev'i paramparça ediyor" dedi.Rusya, insansız hava araçlarının Ukrayna birliklerinin ve askeri malzemelerin taşınmasında kullanılan iki köprüyü vurduğunu açıkladı. Moskova, bir kez daha diplomatlar da dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşları Kiev'i terk etmeye çağırdı. Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki iki köprü, başkentin batı ve doğu kesimlerini birbirine bağlıyor ve Perşembe gününe kadar herhangi bir saldırıya maruz kalmamışlardı.Rus saldırıları, geniş nehir boyunca karayolu, demiryolu ve troleybüs bağlantılarını kesti. Devam eden insansız hava aracı tehdidi, diğer güzergahlarda da kısıtlamalara yol açarak şehrin yollarında trafik sıkışıklığına neden oldu.Şehrin yaklaşık üç milyon sakininin çoğu, her gün şehir içinde ulaşım için metroya bağımlı. Rusya'nın bu yeni taktiğinin, şehri fiilen ikiye bölebilecek sürekli saldırılara yol açmasından korkuluyor.

Klitschko Telegram'dan, Pivnichnyi Köprüsü'nün vurulmasının ardından trafiğin tek yönlü kapandığını ve acil servis ekiplerinin olay yerine doğru ilerlediğini duyurdu.Pivdennyi Köprüsü'ne yönelik önceki saldırılar da, Kiev savunma konseyinin Cuma günü bir kriz toplantısı düzenlemesine neden oldu. Uzmanlar, Rus insansız hava araçlarının köprüleri yıkmasının olası olmadığını, ancak tekrarlanan saldırıların köprülerin kapanmasına ve yapılarının zayıflamasına, dolayısıyla kullanılamaz hale gelmesine yol açabileceğini söylüyor. Daha güçlü silahlar köprüleri yıkabilir; bu köprülerden bazılarının, tasarlanma amaçlarından daha ağır trafik taşıdıkları yıllar sonrasında kötü durumda olduğu bildiriliyor.Ukraynalı milletvekillerinin yakın zamanda yaptıkları bir toplantıda Kiev'deki köprülerin durumunu görüştükleri ve herhangi bir köprünün yıkılması durumunda şehrin bağlantısını sağlamak için feribot veya geçici duba köprüleri kullanılmasına yönelik acil durum planları belirledikleri bildirildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına karşılık verdiğini söyledi. Ancak ilk saldırılar Moskova tarafından düzenlendi.

Pivdennyi Köprüsü saldırısından sonra yolcular, patlama nedeniyle oluşan tozun havalandırma sistemi aracılığıyla vagonlarına girdiğini anlattılar.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Putin'in Ukrayna'ya saldırırken "artık hiçbir kural kalmadığına" karar verdiğini söyledi. Financial Times'a verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Ruslar bizi işgal etmeyi başaramadılar. Bu yüzden şimdi kitlesel saldırılar ve toplu katliamlar gerçekleştiriyorlar."Sözlerine şöyle devam etti: "Köprülerimizi, veri merkezlerimizi, interneti, mobil ağları, hastaneleri, anaokullarını, okulları, üniversiteleri - her şeyi yok etmek istiyorlar. İnsanların şehirlerinden kaçmasını istiyorlar."Putin Perşembe günü, Rusya'nın Ukrayna'nın ekonomik hedeflerine yönelik saldırılarının, Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine ve Karadeniz'deki gemilerine yönelik saldırılarına doğrudan bir yanıt olduğunu ısrarla belirtti.Putin, Valdai dış politika forumunda yaptığı kapsamlı konuşmanın ardından, "Şimdi her yönden 'Durun' çağrıları alıyoruz. Ama bunu başlatanlar onlar oldu" dedi.Kremlin lideri, Kiev'in rafineri saldırılarından "bazı sonuçlar aldığını" ve Rusya'nın GSYİH'sının yaklaşık %1'ini kaybettiğini kabul etti. Ukrayna ise Rus petrol altyapısına saldırmaya başlamasının nedeninin, Kremlin'in savaşı finanse etmesine yardımcı olması olduğunu savunuyor.Rusya, Putin'in Şubat 2022'de tam ölçekli bir işgal başlatmasından bu yana her kış Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .