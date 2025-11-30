Haberler

Karadeniz'deki saldırılara Rusya cephesinden zehir zemberek yanıt

Karadeniz'deki saldırılara Rusya cephesinden zehir zemberek yanıt Haber Videosunu İzle
Karadeniz'deki saldırılara Rusya cephesinden zehir zemberek yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yapılan saldırının terör eylemi olduğunu savundu. Zaharova, saldırıların Ukrayna'daki barış çabalarını engellemeyi hedeflediğini belirtti.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'deki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
  • Saldırı, 28-29 Kasım'da Gambiya bayraklı gemilere insansız deniz araçlarıyla düzenlendi.
  • Ukrayna medyası, saldırının Kiev yönetiminin özel servisleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırının 'terör eylemi' olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"TÜRK ORTAKLAR BU SALDIRIDAN ENDİŞE DUYDU"

Zaharova, gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları saldırısına uğradığını kaydederek, "Türk ortaklarımız bu saldırılardan endişe duydu" dedi.

"DÜZENLENEN TERÖR EYLEMLERİNİ SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun da saldırıya uğradığını vurgulayan Zaharova, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu saldırıların, Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktararak, saldırıları kınama çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz açıklarında, Rusya'nın "Gölge Filosu"na ait KAIRO ve VIRAT adlı iki 2 tanker gemisi saldırıya uğramıştı.

Saldırının Ukrayna güvenlik servisi ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonuyla düzenlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.