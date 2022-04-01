Rusya, Ukrayna'yı suçlayarak Karadeniz'de sürüklenen mayınların sayısını paylaştı

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle birlikte, Karadeniz'e yayılan mayınlarla ilgili, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov açıklamada bulundu. Karadeniz'de sürüklenen mayınlarla ilgili Ukrayna'yı suçlayan Konaşenkov, toplamda 370 mayın bulunduğunu ve bunlardan 10 tanesinin başıboş sürüklendiğini açıkladı.

MAYINLARDAN 370'İ KARADENİZ'E YERLEŞTİRİLDİ

Zelenskiy'in bu hususta doğru bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Konaşenkov, "25 Şubat'tan 4 Mart'a kadar Karadeniz ve Azak Denizi'ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. 'Yam-1' model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi." ifadesini kullandı.

10 CİVARINDA MAYIN BAŞIBOŞ SÜRÜKLENİYOR

Karadeniz'deki fırtınalar ve yetersiz teknik durum nedeniyle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktaran Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"MAYINLARIN NEREYE SÜRÜKLENDİĞİNİ KİMSE BİLEMEZ"

Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, "Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE UKRAYNA'DA SUÇLAMIŞTI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada başıboş mayınlarla ilgili olarak Rusya'yı suçlamış, Sivastopol limanındaki bu mayınların 2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla Rusya'nın eline geçtiğini belirtmişti.