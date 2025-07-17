Rusya, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

Rusya, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ülkenin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı ve diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulundu.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ülkenin egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal ediyor, kınanmayı hak ediyor. Suriye'deki yeni şiddet dalgası endişe verici. Bu sorunun çözüm yolunun diyalogdan ve milli birliğin güçlendirilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Moskova, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutarlı tutumunu yineliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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