Rusya ile AB arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı

Rusya ile AB arasındaki gerilim giderek artıyor. Rusya ve AB ülkeleri arasında uygulanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma kararı bugün itibarı ile yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte başvuru belgelerinin değerlendirilmesi ve vize verilmesi için süreler bundan böyle en az 15 gün olacak, bazı durumlarda ise 45 güne kadar uzatılacak. Vize harç ücreti 35'ten 80 euro'ya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 35'ten 40 euro'ya çıkarılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra AB ülkeleri Rusya ile ilişkilerini kesmeye devam ediyor.Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tümüyle askıya aldığını duyurdu. AB Komisyonu, Schengen bölgesi üyelerine "güvenlik" gerekçesiyle Rus vatandaşlarına verilecek vizelerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini istedi.

VİZE VERİLME SÜRELERİ 45 GÜNE UZATILACAK

Böylece başvuru belgelerinin değerlendirilmesi ve vize verilmesi için süreler bundan böyle en az 15 gün olacak, bazı durumlarda ise 45 güne kadar uzatılacak. Vize harç ücreti 35'ten 80 euro'ya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 35'ten 40 euro'ya çıkarıldı.

''KİŞİ TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜRSE REDDEDİLMELİ''

AB Komisyonu konuya ilişkin açıklamasında, "Eğer vatandaş herhangi bir üye devletin kamu düzenine, iç güvenliğine veya uluslararası ilişkilerine yönelik bir tehdit olarak görülüyorsa vize, bireysel değerlendirme temelinde reddedilmeli. Ayrıca ülkeler, vize süresi sona erince AB'den ayrılacağından şüphelendikleri başvuru sahibine de vize vermeyi reddetmeli" ifadelerini kullandı.

2007'DEN BU YANA YÜRÜRLÜKTEYDİ

Avrupa Birliği (AB) veRusya arasında vize kolaylığı anlaşması2007 yılından bu yana yürürlükteydi. Bu anlaşma ile Soğuk Savaş sonrası Rusya ve AB ilişkilerinde yumuşama olduğu gözlemlenmişti.