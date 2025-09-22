Rusya, İki Devletli Çözümde Kararlılığını Sürdürüyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail- Filistin meselesinde Rusya'nın iki devletli çözüme bağlılığını sürdürdüğünü bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Batı ülkelerinin Filistin'i tanıma kararlarına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına ve uluslararası toplumun iki devletli çözüm yönündeki tutumuna bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Mevcut durumun 'tarihinin belki de en şiddetli ve en trajik dönemlerinden biri' olduğunu ifade eden Peskov, Rusya'nın bu çatışmada çözüm bulmanın tek yolunun iki devletli yaklaşım olduğuna inandığını kaydetti.