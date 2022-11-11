Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı

Rusya ilhak ettiği Herson kentinden iki gün önce çekilme kararı almıştı. Rusya'nın bu kararı dün hızlı bir şekilde uygulamasının ardından Ukrayna, Herson'un şehir merkezine girdi. Ukrayna kuvvetleri şehrin meydanına bayraklarını astı.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, iki gün önce Rus ordusunun Herson'dan çekilerek ve Dnipro Nehri'nin sol yakasına konuşlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından bugün bölgede önemli bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA BİRLİKLERİ HERSON'DA

Rusya'nın bölgeden çekilmesi bugün tamamlanırken, Ukrayna birlikleri Herson şehrinin merkezine kadar girdi. Rusya'nın geri çekilirken yıktığı şehrin merkezine Ukrayna birlikleri bayraklarını astı. Böylece 44 gün önce Putin tarafından ilhak edilen Herson yeniden Ukrayna topraklarına katılmış oldu.

ASKERLER BÜYÜK BİR SEVİNÇ İLE KARŞILANDI

8 aydır işgal altında olan ve 44 gün önce ilhak edilen Herson'da yeniden Ukrayna birliklerini gören yerel sakinler büyük bir sevinç yaşadı. Halk Ukrayna askerlerine sarılarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.

REFERANDUM SONUCU RUSYA TOPRAKLARINA KATILMIŞLARDI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Herson bölgesi önce Rus askerleri tarafından kontrol altına alınmış daha sonra Herson dahil 4 bölgede yapılan yasa dışı halk referandumu ile Rusya topraklarına katılmıştı.