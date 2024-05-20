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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'a Taziye Mesajı: 'Gerçek Vatanseverler Olarak Hatırlayacağız'

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı. Lavrov, mesajında hayatını kaybedenlerin gerçek vatanseverler olduğunu ve Rus-İran iş birliğinin güçlendirilmesinde oynadıkları rolün paha biçilemez olduğunu belirtti. Tüm İran halkına taziyelerini sundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Reisi ve Abdullahiyan için yayımladığı taziye mesajında, "Bu seçkin siyasi şahsiyetleri, devletlerinin çıkarlarını kararlılıkla savunan ve Anavatan'a özverili hizmette hayatlarını feda eden İran İslam Cumhuriyeti'nin gerçek vatanseverleri olarak daima hatırlayacağız. Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rusya'da ülkemizin gerçek ve güvenilir dostları olarak tanınmışlardır. Karşılıklı fayda sağlayan Rus-İran iş birliğinin ve güvene dayalı ortaklığın güçlendirilmesinde oynadıkları rol paha biçilemezdir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve dostlarının yanı sıra tüm dost İran halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu kederli anınızda düşüncelerimiz ve kalplerimiz sizlerle birlikte" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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