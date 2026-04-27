Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinde kararlı olduklarını söyleyen Putin, Rusya'nın İran ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi. Putin, İran lideri Mücteba Hamaney'den mesaj aldığını kaydederek, Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a en iyi dileklerini iletti.

Rusya'nın, İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini ümit ettiğini vurgulayan Rus lider, "Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barışın gelmesi için her şeyi yapacak" dedi.

Arakçi ise İran halkının cesareti sayesinde ABD saldırganlığına direndiğini ve direneceğini ifade ederek, Putin'e, destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
