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Putin ve Şara telefonda görüştü

Putin ve Şara telefonda görüştü
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın telefonda görüştüğü bildirildi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Liderlerin görüşmede, Moskova-Şam ilişkilerinin geliştirilmesi ve Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldığı kaydedildi. Açıklamada Putin'in, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği yinelediği de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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