Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" kod adlı operasyonun ilk şokunu atlatan İran, hipersonik ve balistik füzelerle karşılık verdi. İran'ın bu hamlesi, İsrail'de yeni bir endişe dalgası yarattı.

BÜYÜK YIKIM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYALAR

İsrail askeri kaynaklarına göre, İran'ın gelişmiş füze kapasitesi karşısında en büyük tehdit, doğudaki hipersonik füze rampaları... İsrail'in bu rampaları ortadan kaldırmayı hedeflediği, aksi halde ülke genelinde daha büyük bir yıkım riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

ÇİN VE RUSYA'NIN TUTUMU MERAK KONUSU

Operasyonun uluslararası yansımaları da merak konusu. Özellikle "İsrail daha da ileri giderse, Çin ve Rusya İran'ın yanında saf tutar mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

PUTİN TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın daha fazla uzamaması gerektiğini belirterek İran'a diplomasi çağrısı yaptı. Bu açıklama, beklenen güçlü destekten uzak kaldı ve Moskova'nın temkinli yaklaşımını gözler önüne serdi.

ÇİN'DEN KRİTİK ADIM

Ancak Çin sessiz ama kritik bir adım attı. Çin'e ait iki kargo uçağının İran'a iniş yaptığı, bu uçaklarla füze sistemlerine ait parçalar ve savaş uçağı ekipmanlarının ulaştırıldığı öne sürüldü. Kaynaklara göre Çin, İran'a gelişmiş füze teknolojisi desteği sağlıyor. Bu gelişme, bölgede yalnızca iki ülke arasındaki çatışma değil, büyük güçlerin gölge savaşı ihtimalini de gündeme taşıyor.