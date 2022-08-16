Rusya'dan Türkiye'ye ikinci parti S-400 sevkiyatı başlıyor

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre, Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatını başlatıyor. Ortada yeni bir anlaşma olmadığını belirten Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, "S400'lerin satın alınması için Rusya ile imzalanan orijinal sözleşme zaten iki partiyi içeriyordu." dedi.

2017 yılında Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 hava savunma sistemi tedarik etmek için bir sözleşme imzalayan Türkiye, S-400 sistemini satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. ABD, Türkiye'den S-400 sistemini elinden çıkarmasını ve kullanmamasını istemişti. Türkiye ise sistemin aktif bir şekilde kullanılacağını duyurmuş, bu nedenle ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve CAATSA kapsamında yaptırımlar uygulamıştı.

İKİNCİ SEVKİYAT BAŞLIYOR

Konu zaman zaman liderler tarafından gündeme taşınırken Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus haber ajansı TASS ve Reuters, Türkiye ve Rusya arasında S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatının başlayacağını duyurdu. Bu gelişme bazı yayın organları tarafından yeni bir anlaşma olarak servis edildi. Ancak hem Türkiye hem de Rusya bu iddiayı yalanladı.

"YENİ BİR ANLAŞMA YOK"

TASS'a konuşan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, yeni bir anlaşma olmadığını belirterek, "S400'lerin satın alınması için Rusya ile imzalanan orijinal sözleşme zaten iki partiyi içeriyordu. İkinci partinin satın alınması orijinal plana ve ilgili sözleşmeye dahil edildi. Dolayısıyla raporlanmaya değer somut bir gelişmemiz yok. Süreç devam ediyor ve yeni bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Şugayev, ayrıca S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretileceğini de söyledi.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan konu hakkında bir açıklamada Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) geldi. Yeni anlaşma iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi.