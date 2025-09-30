Rusya'dan Trump'ın Gazze planına ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı Gazze barış planına ilişkin Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu çabaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları sonlandırmaya yönelik girişimini olumlu bulduklarını ifade etti.

Peskov, "Rusya, kendi hedefleri olan, yani bu trajediyi önlemeyi amaçlayan her türlü çabayı her zaman destekliyor ve önceliklendiriyor" dedi.

İlgili Haberler