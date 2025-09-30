Rusya'dan Trump'ın Gazze planına ilk yorum
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı Gazze planına Kremlin'den olumlu tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu çabaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Peskov, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları sonlandırmaya yönelik girişimlerin her zaman desteklendiğini ve önceliklendirildiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı Gazze barış planına ilişkin Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu çabaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.
"HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları sonlandırmaya yönelik girişimini olumlu bulduklarını ifade etti.
Peskov, "Rusya, kendi hedefleri olan, yani bu trajediyi önlemeyi amaçlayan her türlü çabayı her zaman destekliyor ve önceliklendiriyor" dedi.
"BARIŞÇIL ÇÖZÜME KATKI SUNSUN"
Peskov, söz konusu planın Ortadoğu'da barışa katkı sağlaması gerektiğini vurguladı:
"Elbette, Ortadoğu'daki olayların barışçıl bir şekilde sona ermesine yardımcı olabilmesi için bu planın uygulanmasını istiyoruz."
NE OLMUŞTU?
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.
Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.