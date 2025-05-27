Rusya'dan Trump'a yanıt: Gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili açıklaması iki ülke arasında gerilimi artırdı. Trump'ın, "Putin ateşle oynuyor." açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

RUSYA'DAN "3. DÜNYA SAVAŞI" TEHDİDİ: UMARIM TRUMP BUNU ANLAR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmirtiy Medvedev tehdit dolu açıklama yaptı. Medvedev Trump'ın açıklamalarına "Ben gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı, umarım Trump bunu anlar" diyerek tepki gösterdi.

TRUMP: PUTİN ATEŞLE OYNUYOR

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi. Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

RUSYA'NIN SON SALDIRISI

Trump'ın açıklaması Rusya'nın 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 298 insansız hava aracı (İHA) ve 69 füze ile düzenlediği son saldırının ardından geldi. Söz konusu saldırı, Rusya'nın savaşın başından bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

"TAMAMEN ÇILDIRDI" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada da gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Putin'in 'tamamen çıldırdığını' söylemişti. Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullanmıştı.