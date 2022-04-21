Ukrayna'da binlerce masumu öldüren Rusya, sözde Ermeni soykırımını kınadı - Haberler

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Ukrayna'da binlerce masumu öldüren Rusya, sözde Ermeni soykırımını kınadı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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İki aydır Ukrayna'yı işgal eden ve binlerce sivili öldüren Rusya, şimdi de sözde Ermeni soykırımı anması ile gündemde. Başkent Moskova'da çekilen görüntülerde bütün billboardlarda "24 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımının yıl dönümüdür." yazdığı görüldü.

Sözde Ermeni soykırımının anıldığı 24 Nisan'a sayılı günler kalmışken, Rusya'dan dikkat çeken bir anma hamlesi geldi. İki aydır Ukrayna'yı işgal eden ve binlerce sivilin ölümüne neden olan Rusya'nın başkenti Moskova'da, bütün billboardlara sözde soykırımı anmak için yazılar yazıldı.

Rusya'dan skandal sözde Ermeni soykırımı anması

SKANDAL İFADELER

Moskova sokaklarını donatan afişlerde, "24 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımının yıl dönümüdür." ifadeleri yer aldı. Bilindiği gibi Rusya, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerden birisi.

Rusya'dan skandal sözde Ermeni soykırımı anması

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı bu görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'yı işgal eden ve masumları öldüren Rusların, önce kendilerine bakmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya'dan skandal sözde Ermeni soykırımı anması

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Bu yapılana karşılık. Ukrayna'ya SİHA ve Mühimmat verelim biraz daha. Ve Ermenisatan'dan biraz daha toprak koparalım.

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