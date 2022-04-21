Ukrayna'da binlerce masumu öldüren Rusya, sözde Ermeni soykırımını kınadı

Sözde Ermeni soykırımının anıldığı 24 Nisan'a sayılı günler kalmışken, Rusya'dan dikkat çeken bir anma hamlesi geldi. İki aydır Ukrayna'yı işgal eden ve binlerce sivilin ölümüne neden olan Rusya'nın başkenti Moskova'da, bütün billboardlara sözde soykırımı anmak için yazılar yazıldı.

SKANDAL İFADELER

Moskova sokaklarını donatan afişlerde, "24 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımının yıl dönümüdür." ifadeleri yer aldı. Bilindiği gibi Rusya, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerden birisi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı bu görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'yı işgal eden ve masumları öldüren Rusların, önce kendilerine bakmaları gerektiğini ifade etti.