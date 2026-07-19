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Rusya: Ukrayna ordusunun yakıt depoları vuruldu

Rusya: Ukrayna ordusunun yakıt depoları vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na havadan yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini, Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ tanklarının vurulduğunu açıkladı.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na havadan yüksek hassasiyetli silahlarla yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, limanda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt ve yağ depolama tanklarının vurulduğu bildirildi. Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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