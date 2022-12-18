Dünyayı tedirgin eden video! Rusya kapakları açıp, Putin'in "Yenilmez" dediği yeni silahını ilk kez görücüye çıkardı
Dünya Haberleri
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri hız kesmeden devam ederken, Moskova yönetiminden dünyayı tedirgin eden bir hamle geldi. Kıtalararası hipersonik "Avangard" füze sistemine sahip bir alayı, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçiren Rusya'nın görücüye çıkardığı füze sistemi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Putin'in "Yenilmez" olarak nitelendirdiği "Avangard" füzesi sesten 20 kat hızlı ve düşman ülke savunma sistemlerine asla yakalanmıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.
Tver bölgesinde kıtalararası balistik "Yars" füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.
Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.
Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Avangard'ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.