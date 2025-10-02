Haberler

Rusya'dan dünyayı tedirgin eden saldırı! Nükleer krizin eşiğinden dönüldü

Rusya'dan dünyayı tedirgin eden saldırı! Nükleer krizin eşiğinden dönüldü
Güncelleme:
Rusya'dan dünyayı tedirgin eden saldırı! Nükleer krizin eşiğinden dönüldü
Rusya'nın saldırısı nedeniyle Çernobil'de üç saat boyunca elektrik kesildi, radyasyonu engelleyen sistemler çalışamaz hale geldi. Acil durum jeneratörleri devreye sokularak kontrol sağlandı ve olası büyük bir nükleer felaket son anda engellendi.

Dünyanın en büyük nükleer krizine sahne olan Çernobil Nükleer Santrali, aradan geçen yıllara rağmen hala radyasyon tehdidiyle insanlığı tehdit ediyor. Santrali çevreleyen "metal tabut" ya da diğer adıyla Yeni Güvenlik Kalkanı, filtreleme sistemleriyle çevreye radyasyon yayılmasını engelliyor. Ancak Rusya'nın son saldırısı, 1986'daki felaketin gölgesini yeniden hatırlattı.

ELEKTRİK SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

Rusya, Çernobil'i saran kalkanın elektrik altyapısını topçu atışlarıyla hedef aldı. Trafoların vurulmasıyla koruma sistemleri üç saatten uzun süre devre dışı kaldı. Birleşmiş Milletler Nükleer Denetim Kurumu, koruma yapısının elektriksiz kaldığını ve acil durum jeneratörleriyle sistemin ayakta tutulduğunu açıkladı.

"BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Ukraynalı yetkililer hızlı bir müdahaleyle olası bir sızıntının önüne geçti. Radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış kaydedilmedi. Ancak yetkililer, bu saldırının "küresel çapta bir felakete dönüşebilecek" potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

ZELENSKİ'DEN SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Slavutych'teki enerji tesislerimize yaptığı saldırı, Çernobil'de üç saatten fazla süren bir kesintiye yol açtı."

Zelenski, saldırının reaktör dört kalıntıları ve radyoaktif tozların tutulmasını sağlayan Yeni Güvenlik Kalkanı'nı da riske soktuğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ukrayna makamları, geçtiğimiz şubat ayında Rusya'nın düzenlediği bir drone saldırısında kalkanın hasar aldığını ancak o dönemde radyasyon seviyelerinde yükselme yaşanmadığını hatırlattı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

akkuyuya yapılan nükleer santralde yarın öbürgün saldırıya uğradığında ülkeyi besleyen verimli ege ve akdeniz toprakları radyosyonla kirlenip o toprakta yetişen ürünler kıyamete kadar yenilmeyecek şu an çernobilin fukişimanın durumu öyle

