Rusya'dan dünyayı tedirgin eden saldırı! Nükleer krizin eşiğinden dönüldü

Dünyanın en büyük nükleer krizine sahne olan Çernobil Nükleer Santrali, aradan geçen yıllara rağmen hala radyasyon tehdidiyle insanlığı tehdit ediyor. Santrali çevreleyen "metal tabut" ya da diğer adıyla Yeni Güvenlik Kalkanı, filtreleme sistemleriyle çevreye radyasyon yayılmasını engelliyor. Ancak Rusya'nın son saldırısı, 1986'daki felaketin gölgesini yeniden hatırlattı.

ELEKTRİK SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

Rusya, Çernobil'i saran kalkanın elektrik altyapısını topçu atışlarıyla hedef aldı. Trafoların vurulmasıyla koruma sistemleri üç saatten uzun süre devre dışı kaldı. Birleşmiş Milletler Nükleer Denetim Kurumu, koruma yapısının elektriksiz kaldığını ve acil durum jeneratörleriyle sistemin ayakta tutulduğunu açıkladı.

"BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Ukraynalı yetkililer hızlı bir müdahaleyle olası bir sızıntının önüne geçti. Radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış kaydedilmedi. Ancak yetkililer, bu saldırının "küresel çapta bir felakete dönüşebilecek" potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

ZELENSKİ'DEN SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Slavutych'teki enerji tesislerimize yaptığı saldırı, Çernobil'de üç saatten fazla süren bir kesintiye yol açtı."

Zelenski, saldırının reaktör dört kalıntıları ve radyoaktif tozların tutulmasını sağlayan Yeni Güvenlik Kalkanı'nı da riske soktuğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ukrayna makamları, geçtiğimiz şubat ayında Rusya'nın düzenlediği bir drone saldırısında kalkanın hasar aldığını ancak o dönemde radyasyon seviyelerinde yükselme yaşanmadığını hatırlattı.