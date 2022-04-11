Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Ukrayna operasyonu ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 47. güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Avrupa'dan temin ettiği S-300 füze sisteminin yok edildiğini duyurdu. Rus ordusunun iseşimdiye kadar 19 bin 500 asker kaybettiği bildirildi.

LAVROV'DAN DİKKAT ÇEKEN ABD SÖZLERİ

Bölgedeki savaşta sivil kayıpları da hızla artarken Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'yı vurmaya devam edeceklerini belirten Lavrov, "Rusya'nın 'Ukrayna'daki özel operasyonu' ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı" ifadelerini kullandı.