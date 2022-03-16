Rusya'dan Biden'ın Putin için kullandığı "O bir savaş suçlusu" ifadesine tepki: Böyle bir söylem affedilemez - Haberler

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Rusya'dan Biden'ın Putin için kullandığı "O bir savaş suçlusu" ifadesine tepki: Böyle bir söylem affedilemez

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı "O bir savaş suçlusu" ifadesine Kremlin'den tepki gecikmedi. Sözcü Dimitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermesinin ardından Rusya'dan tepki gecikmedi.

"BİDEN'IN SÖYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ VE AFFEDİLEMEZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

Rusya'dan Biden'ın Putin için kullandığı 'O bir savaş suçlusu' ifadesine tepki: Böyle bir söylem affedilemezKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

DAHA ÖNCE DE "KATİL" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Biden daha önce Putin için, "katil" ifadesini kullanmış, fakat 13 Nisan 2021'de Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kelimeyi kasıtlı olarak kullanmadığını belirtmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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