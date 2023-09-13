Rusya'da Üretim Tesisi ve Depoda Yangın Çıktı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan üretim tesisi ve ona bağlı depoda yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan üretim tesisi ve ona bağlı depoda yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ekipleri St. Petersburg'da bir üretim tesisi ve deposunda çıkan yangını tamamen söndürdü. EMERCOM, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesine ilişkin görüntüleri yayınladı.