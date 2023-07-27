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Rusya'da Turistleri Taşıyan Helikopter Elektrik Kablolarına Takılarak Düştü: 6 Ölü, 7 Yaralı

Dünya Haberleri

Rusya'nın Altay Bölgesi'nde turistleri taşıyan Mİ-8 tipi helikopter inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düştü. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Rusya'da turistleri taşıyan helikopterin inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Altay Bölgesi'nde turistleri taşıyan Mİ-8 tipi helikopter inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düştü. 15 yolcu, 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralananların hastanede tedavisi devam ederken 3 kişinin durumun kritik olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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