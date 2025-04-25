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Rusya'da Terör Saldırısı: Korgeneral Moskalik Hayatını Kaybetti

Rusya'da Terör Saldırısı: Korgeneral Moskalik Hayatını Kaybetti
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Moskova'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı 'terör saldırısı' olarak niteledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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