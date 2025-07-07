Putin'in görevden aldığı bakan, aynı gün ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

PUTİN, ULAŞTIRMA BAKANINI GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in görev alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rus lider, 1 yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit'in yerine Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin'i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirdi.

Roman Starovoit

GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Atamadan saatler sonra ülkede deprem etkisi yaratan bir olay gerçekleşti. Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Starovoit ölü bulundu. Rus basınına yansıyan haberlere göre Bakan Starovoit, kendisini silahla vurduğu öğrenildi.

Rus haber ajansları güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde eski bakanın, başkent Moskova'nın banliyölerinden birinde silahla yaşamına son verdiğini yazdı. Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit'in cansız bedeninin aracında bulunduğunu doğruladı. Araçta tabanca da bulundu.