Putin'in görevden aldığı bakan, aynı gün ölü bulundu

Putin'in görevden aldığı bakan, aynı gün ölü bulundu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ölü bulundu. Stravoit'in araçta silahla intihar ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

PUTİN, ULAŞTIRMA BAKANINI GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in görev alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rus lider, 1 yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit'in yerine Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin'i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirdi.

Putin'in görevden aldığı bakan, aynı gün ölü bulunduRoman Starovoit

GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Atamadan saatler sonra ülkede deprem etkisi yaratan bir olay gerçekleşti. Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Starovoit ölü bulundu. Rus basınına yansıyan haberlere göre Bakan Starovoit, kendisini silahla vurduğu öğrenildi.

Rus haber ajansları güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde eski bakanın, başkent Moskova'nın banliyölerinden birinde silahla yaşamına son verdiğini yazdı. Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit'in cansız bedeninin aracında bulunduğunu doğruladı. Araçta tabanca da bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMGk:

Putin affetmez biz de Silivri de besliyoruz

Yorum Beğen171
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Putin bu işi temiz yapıyor, ya varsın, ya yoksun, sıkıyorsa yamuk yap ..

Yorum Beğen109
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

En temiz putin çalışıyor. Her gecenin sabahı olmuyor.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

KGB su gibidir

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıCevap :

Eminim kendisini vurmuştur. İnanmış gibi yapalımda boşa gitmesin bari.

Yorum Beğen62
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