Rusya'da 6.8 büyüklüğünde şiddetli deprem
Rusya'ya bağlı Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi, depremin 146 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı da bildirilmedi.
6.8'lik deprem, Rusya'ya bağlı Büyük Okyanus ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nda yaşandı.
ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS), depremin 146 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya