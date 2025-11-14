Haberler

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düşen Su-30 savaş uçağında iki pilot hayatını kaybetti. Uçak, mühimmatsız olarak ormanlık bir alana düştü ve bölge sakinleri zarar görmedi.

  • Rusya'nın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağı düştü.
  • Kazada iki pilot hayatını kaybetti.
  • Uçak mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yapıyordu ve yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştü.

Rusya'nın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan 'Su-30' savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, uçağın mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştüğü belirtildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karelya Valisi Artur Parfenchikov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prionezhsky bölgesinde meydana gelen kazada bölge sakinlerinin herhangi bir zarar görmediğini açıkladı. Parfenchikov, "Savaş uçağının düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Onlara gerekli yardımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.