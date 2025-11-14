Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Rusya'nın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düşen Su-30 savaş uçağında iki pilot hayatını kaybetti. Uçak, mühimmatsız olarak ormanlık bir alana düştü ve bölge sakinleri zarar görmedi.
- Rusya'nın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağı düştü.
- Kazada iki pilot hayatını kaybetti.
- Uçak mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yapıyordu ve yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştü.
Rusya'nın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan 'Su-30' savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, uçağın mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştüğü belirtildi.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Karelya Valisi Artur Parfenchikov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prionezhsky bölgesinde meydana gelen kazada bölge sakinlerinin herhangi bir zarar görmediğini açıkladı. Parfenchikov, "Savaş uçağının düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Onlara gerekli yardımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.