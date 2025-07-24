Rusya'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde 43 yolcu ve 6 mürettebatı taşıya An-24 model yolcu uçağı kuleyle bağlantısının kesilmesinin ardından düştü. Kurtulanın olmadığı feci kazada uçağın enkazına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

GÖVDESİ YANARKEN BULUNDU

Dış basında yer alan haberlere göre; Rosaviatsia Mi-8 helikopteri, Tynda çevresindeki dağlık arazide yaptığı keşif uçuşunda uçağın gövdesinin alevler içinde kaldığını tespit etti. Helikopterden çekilen görüntülerde yoğun duman bulutlarının yükseldiği ve enkazın geniş bir alana yayıldığı görüldü. Görsel kayıtlar, kazanın şiddetini ve olay yerindeki zorlu koşulları gözler önüne serdi.

Yerel sivil savunma güçleri, 25 kişilik bir ekibin kaza mahallinde cesetleri çıkarmak ve hayatta kalanları aramak için hazır beklediğini söyledi.

KURTULAN YOK

Bölge Valisi Vasili Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu söyledi. Enkazına ulaşılan uçakta kurtulan olmadığı ifade edildi.

İNİŞE GEÇTİĞİ SIRADA İRTİBAT KESİLDİ

İrtibat kesilen uçakla ilgili ilk yapılan açıklamada "Angara Havayolları'na ait bir An-24 uçağı, Tynda Havalimanı'na birkaç kilometre mesafede kule kontrol noktasıyla bağlantı kurmayı başaramadı." denildi.

ANTONOV AN-24 HAKKINDA

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.