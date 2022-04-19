Rusya'da dikkat çeken SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'nın saldırı gerekçelerinden biri de doğu bölgesinde yükseldiği iddia edilen neo-nazizim akımı oldu. Ancak Rusya'nın bu durumu bahane ettiği ve asıl amacının sınırlarını genişletmek olduğu öne sürüldü.

MECLİS'E VERİLEN ÖNERGE DİKKAT ÇEKTİ

Savaş devam ederken Rus Meclisi'nde dikkat çeken bir adım atıldı. Rusya'da büyük partiler ve Duma milletvekilleri, "Sovyetler Birliği varisliği prensibini temin etmek için" üç renkli (????) Rus bayrağı yerine artık SSBC bayrağı kullanılmasını önerdi.

"RUSYA, SOVYET ÜLKELERDE HAK İDDİA EDİYOR"

Bu durum Rusya'nın bütün Post Sovyet ülkelerinde hak iddia ettiği anlamına geldiği kaydedildi. Eski Sovyetler Birliği çatısı altında Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya, Doğu Orta Avrupa ülkeleri Belarus, Moldova, Ukrayna, Güney Kafkasya ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Orta Asya ülkeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan Türkmenistan yer alıyordu.

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