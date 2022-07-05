Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! 61 yaşındaki milyarder evinin havuzunda ölü bulundu

Son aylarda Rus Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen birçok ismin şüpheli ölümü gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken bir cinayet haberi daha geldi.

HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

Rus Gazprom şirketi ile bağlantısı olan 61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, St Petersburg şehrindeki evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Voronova'nın yanında bir tabanca da bulundu.

6. ŞÜPHELİ ÖLÜM

Voronova, sene başından bu yana Gazprom ile bağlantılı gizemli bir şekilde ölen altıncı kişi oldu. Olayla ilgili soruşturma açan Rus ekipler, cinayetin Voronova'nın iş ortakları ile yaşadığı anlaşmazlıklarla bağlı olma ihtimali üzerine duruyor. İddiaya göre karısı da polise, kocasının ortakları tarafından dolandırıldığını ve büyük miktarda para kaybettiğini söyledi.

BATI MEDYASI PUTİN'İ İŞARET EDİYOR

Öte yandan bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da Batı medyasında yer almayı sürdürüyor.