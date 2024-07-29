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Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu

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Rusya'da bir kadın 13. kattan düştü, ancak sadece hafif yaralanmalarla hayatta kaldı. Olay, 18 Temmuz'da Novosibirsk'te gerçekleşti ve kadının kendi başına ambulansa yürüyebildiği bildirildi. Düşüşün ardından kadının akciğerlerinde sorun olduğu belirtildi. Kadının hayatta kalması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadının tam tıbbi durumu ve düşüş nedeni hala belirsizken, yüksekten düşüşlerin genellikle ölümcül olduğu, ancak bazen şaşırtıcı sonuçlar doğurabildiği belirtildi.

Rusya'da şaşırtıcı bir olay yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadının 13. kattan çimenlik alana düştüğü, ancak sadece hafif yaralanmalarla kurtulduğu görülüyor. Videoda kadın, ciddi bir yaralanma belirtisi göstermeden oturmaya çalışıyor.

Olay 18 Temmuz'da Novosibirsk'te gerçekleşti. 22 yaşındaki kadının kendi başına ambulansa yürüyebildiği bildirildi. Bir arkadaşı, "İyi durumda, sadece akciğerlerinde sorun var," dedi.

Görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 200 binden fazla izlendi. Kullanıcılar kadının nasıl hayatta kaldığı hakkında yorumlar yaptı. Bazıları yumuşak çimenin ve düz düşüşün etkili olabileceğini belirtti.

Kadının tam tıbbi durumu ve düşüş nedeni hala belirsiz. Dr. Demetrios Demetriades'e göre, 18 metreden fazla düşüşler genellikle ölümcüldür ve 24 metreden yüksek düşüşlerden kurtulmak neredeyse imkansızdır.

Bu olay, yüksekten düşüşlerde hayatta kalmanın nadir olduğunu, ancak bazen şaşırtıcı sonuçlar olabileceğini gösteriyor.

Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (3)

Spectrum:

Allah'ın sevdiği kuluymuş

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yusuf abay:

Günü dolmamış

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YalancıSavar:

Bahçe toprak yumuşak otlar uzamış düştüğü yer yumuşak yere denbk gelmiş. ama yinede kurtulması mucize denebilir. Allah ın takdiri.

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