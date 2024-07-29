Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu

Rusya'da şaşırtıcı bir olay yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadının 13. kattan çimenlik alana düştüğü, ancak sadece hafif yaralanmalarla kurtulduğu görülüyor. Videoda kadın, ciddi bir yaralanma belirtisi göstermeden oturmaya çalışıyor.

Olay 18 Temmuz'da Novosibirsk'te gerçekleşti. 22 yaşındaki kadının kendi başına ambulansa yürüyebildiği bildirildi. Bir arkadaşı, "İyi durumda, sadece akciğerlerinde sorun var," dedi.

Görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 200 binden fazla izlendi. Kullanıcılar kadının nasıl hayatta kaldığı hakkında yorumlar yaptı. Bazıları yumuşak çimenin ve düz düşüşün etkili olabileceğini belirtti.

Kadının tam tıbbi durumu ve düşüş nedeni hala belirsiz. Dr. Demetrios Demetriades'e göre, 18 metreden fazla düşüşler genellikle ölümcüldür ve 24 metreden yüksek düşüşlerden kurtulmak neredeyse imkansızdır.

Bu olay, yüksekten düşüşlerde hayatta kalmanın nadir olduğunu, ancak bazen şaşırtıcı sonuçlar olabileceğini gösteriyor.