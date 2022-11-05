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Rusya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Rusya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir gece kulübünde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Mekanda bulunan 250 kişi tahliye edilirken yangın nedeniyle yaralıların da bulunduğu öğrenildi.

RIA Novosti Haber ajansı, dün gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya yakın bölgedeki Kostroma'da bir gece kulübünde yangın çıktığını duyurdu.

15 KİŞİ CAN VERDİ

Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şehirdeki kulüpte bulunan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Felaket sonucu mekandaki 15 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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