Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşurken, cami çevrelerinde kalabalık dikkat çekti.

UZUN İNSAN KUYRUKLARI OLUŞTU

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, geniş kalabalıkların camilere ulaşmak için sokakları doldurduğu, bazı bölgelerde uzun insan kuyruklarının oluştuğu görüldü. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı alanlarda, kalabalığın düzenli şekilde yönlendirildiği dikkat çekti.

BU YIL YÜKSEK KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Moskova'da her yıl bayram namazlarında benzer yoğunluk yaşanırken, bu yılki katılımın da yüksek olduğu gözlemlendi.